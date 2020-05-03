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إعلام : آبي يبحث تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو

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إعلام : آبي يبحث تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو
Reuters
رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي
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أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس الوزراء شينزو آبي سيتشاور مع الخبراء يوم الاثنين، لتمديد حالة الطوارئ العامة حتى 31 مايو الجاري.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، ستناقش الحكومة أيضا اتخاذ اجراءات أخرى بشأن كيفية منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 15589 شخصا وأودى بحياة 530 آخرين في اليابان.

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ومن المتوقع أن تعلن اليابان تمديد حالة الطوارئ بعد الاجتماع وسيعقد آبي مؤتمرا صحفيا في المساء يتحدث فيه إلى الشعب عن الجائحة.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء الذي يمثل آخر يوم في عطلة عامة استمرت أسبوعا.

وكان ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الياباني، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن اليابان قد تخفف بعضا من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، بالسماح لأماكن مثل المتنزهات والمتاحف باستئناف نشاطها، شريطة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة.

المصدر: وكالات

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