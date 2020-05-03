روسيا.. الفئات العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا وعدد المتماثلين للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت اللجنة الروسية المكلفة برصد ومراقبة الوضع الوبائي أن أكثر من 84% من المصابين الجدد بفيروس كورونا في موسكو تقل أعمارهم عن 65 عاما، و 9.3 % من المصابين هم من الأطفال.

وقالت اللجنة إن 5948 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة موسكو وحدها، ما يرفع العدد الكلي لحالات الإصابة بموسكو وحدها إلى 68606 حالات.

وأوضحت اللجنة أن 39.2% من الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية تعود لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما، و 36% لمن تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما، و10% للذين أعمارهم بين 66 و79 عاما، و5.5% لمن أعمارهم أكثر من 80 عاما، و9.3 % من الحالات لمن هم أطفال.

وأعلنت اللجنة عن شفاء 1626 شخصا في مختلف أنحاء روسيا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج إلى 16939 شخصا.

وسجلت أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا في روسيا، حيث بلغت 10633 إصابة، 5948 منها في العاصمة موسكو.

وبلغ العدد الكلي للمصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 134687 شخصا، كما تم تسجيل 1280 حالة وفاء حتى الآن.

المصدر: نوفوستي