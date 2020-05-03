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"إسرائيل بالعربية" ينشر صورة نادرة للمخرج المصري يوسف شاهين

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Reuters
المخرج المصري يوسف شاهين
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نشر موقع "إسرائيل بالعربية" صورة نادرة للمخرج المصري الراحل الشهير، يوسف شاهين، وهو في مدرسة "فيكتوريا كوليدج" إحدى أقدم وأكبر المدارس بمصر.

وكتب الموقع في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على "تويتر": "المخرج المصري الشهير يوسف شاهين في صورة نادرة مع نخبة من أصدقائه اليهود"، ونوه الموقع بأن الصورة التقطت في أربعينات القرن الماضي وتجمع شخصيات من جميع الديانات.

 المصدر: إسرائيل بالعربية

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