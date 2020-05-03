"إسرائيل بالعربية" ينشر صورة نادرة للمخرج المصري يوسف شاهين

نشر موقع "إسرائيل بالعربية" صورة نادرة للمخرج المصري الراحل الشهير، يوسف شاهين، وهو في مدرسة "فيكتوريا كوليدج" إحدى أقدم وأكبر المدارس بمصر.

وكتب الموقع في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على "تويتر": "المخرج المصري الشهير يوسف شاهين في صورة نادرة مع نخبة من أصدقائه اليهود"، ونوه الموقع بأن الصورة التقطت في أربعينات القرن الماضي وتجمع شخصيات من جميع الديانات.

المخرج المصري الشهير يوسف شاهين في صورة نادرة مع نخبة من اصدقائه اليهود بمدرسة «فيكتوريا كوليدج» وهي إحدى أقدم وأكبر المدارس بمصر. هذه الصورة التقطت في الاربعينات تجمع شخصيات من جميع الديانات@JIMENA_Voicepic.twitter.com/DXq3mhaUzc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 3, 2020

المصدر: إسرائيل بالعربية