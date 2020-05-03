مقتل 5 عسكريين هنود بينهم عقيد ورائد بهجوم مسلح في جامبو وكشمير

أعلن الجيش الهندي مقتل 5 من عسكرييه بهجوم وصفه بـ"الإرهابي" في إقليم جامو وكشمير، وأشار إلى أن من بين الضحايا ضابطين برتبة عقيد ورائد.

وقالت شرطة إقليم جامو وكشمير في بيان، إن الأجهزة المختصة تمكنت من قتل مسلحين أثناء عملية للبحث عن منفذي الهجوم، مشيرة إلى أن العملية لا تزال متواصلة.

ويقع إقليم جامو وكشمير على الحدود بين الهند وباكستان، وهو محل خلاف دائم بين البلدين.

المصدر: نوفوستي