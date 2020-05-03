كوريا الجنوبية تشهد تراجعا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا على مدار أسبوعين

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تصبح حصيلة الإصابات 10793 حالة.

وجاء في بيان للسلطات الصحية أنه من بين الـ13 إصابة الجديدة 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا في دايغو.

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ومن بين الـ10 إصابات القادمة من الخارج، اكتشفت 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، حالتان في كل من سيئول وإقليم كيونغ كي، وحالة واحدة في دايغو.

وظل معدل الإصابات الجديدة اليومية أقل من 20 حالة، لليوم الـ16 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي.

ولفت البيان إلى أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد بقيت عند 250 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.

وزاد عدد حالات الشفاء بمقدار 60 حالة، ليصل إلى 9183، وبذلك ترتفع نسبة الشفاء إلى 85.1%.

وشكلت نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 59.52% (6424 حالة) مقابل 40.48% (4369 حالة) للرجال.

هذا وأعلن علماء كوريا الجنوبية اكتشاف 38 جسما مضادا (مضاد مناعي أو الغلُوبولين المناعي) يمكنها تحييد فيروس "كوفيد-19"، ويمكن استخدام هذه الأجسام المضادة في الأدوية لعلاج المرضى​​​.

المصدر: وكالات