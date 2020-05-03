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الصين تسجل حالتي إصابة فقط بفيروس كورونا يوم السبت

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الصين تسجل حالتي إصابة فقط بفيروس كورونا يوم السبت
Reuters
الصين
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أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا فقط خلال يوم أمس السبت.

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الصين تسجل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا
الصين تسجل إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا

وقالت اللجنة إن إحدى الحالتين قادمة من الخارج، وسجلت الصين حالة واحدة قادمة من الخارج في اليوم السابق، ولم تسجل أي حالات إصابة في الداخل.

وبلغ مجموع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82877. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة يوم أمس، ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

وأعلنت السلطات الصينية، خفضها مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بدءا من 30 أبريل.

كما أعلن إقليم هوبي بوسط الصين، حيث بدأ هناك تفشي فيروس كورونا المستجد، خفض مستوى الطوارئ بدءا من يوم أمس السبت، في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار الوباء.

المصدر: وكالات

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