البرازيل والمكسيك تسجلان ارتفاعا لافتا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس السبت، تسجيل 421 حالة وفاة بفيروس كورونا و4970 إصابة جديدة، كما سجلت وزارة الصحة المكسيكية 89 حالة وفاة و1349 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 95559 ، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750. وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4% يوم السبت مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بنحو 6.7%.

وفي المكسيك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 22088 وإجمالي الوفيات 2061.

في هذه الأثناء أعلن رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك، ريكاردو شيفيلد، على موقع "تويتر" أمس السبت، أنه أُصيب بفيروس كورونا، ليصبح ثاني أكبر مسؤول مكسيكي حكومي اتحادي يُصاب بالفيروس.

المصدر: رويترز