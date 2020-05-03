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مسؤول مكسيكي كبير يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

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مسؤول مكسيكي كبير يعلن عن إصابته بفيروس كورونا
@amartinezorozco
رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك
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أعلن رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك، ريكاردو شيفيلد على موقع تويتر يوم السبت أنه أصيب بفيروس كورونا.

وأصبح  شيفيلد ثاني أكبر مسؤول حكومي اتحادي يصاب بالفيروس القاتل.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22088 حالة و2061 حالة وفاة.

يذكر أن الحكومة صرحت مرارا أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس القاتل أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

المصدر: رويترز

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