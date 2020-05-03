مسؤول مكسيكي كبير يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك، ريكاردو شيفيلد على موقع تويتر يوم السبت أنه أصيب بفيروس كورونا.

وأصبح شيفيلد ثاني أكبر مسؤول حكومي اتحادي يصاب بالفيروس القاتل.

Les comparto que salí positivo de coronavirus, la prueba me la hice el martes pasado, pero hoy por la tarde me dió aviso el laboratorio. Ya estoy en comunicación con el doctor @HLGatell y estaré atendiendo las recomendaciones médicas. — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) May 2, 2020

وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22088 حالة و2061 حالة وفاة.

يذكر أن الحكومة صرحت مرارا أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس القاتل أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

المصدر: رويترز