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بريطانيا وضعت خطة طوارئ لوفاة جونسون وهو يصارع المرض

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بريطانيا وضعت خطة طوارئ لوفاة جونسون وهو يصارع المرض
Reuters
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني
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 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة صن إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19.

وعاد جونسون إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس.

وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بداونينج ستريت من أواخر مارس آذار، لكنه نُقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقى علاجا بالأكسجين وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين... كانت لحظة صعبة، لن أنكرها".

وبعد خروج جونسون، قال مستشفى سانت توماس إنه سعيد لرعايته رئيس الوزراء، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن خطورة مرضه بخلاف أنه تلقى العلاج في العناية الفائقة.

وعن معركته مع كوفيد-19، قال جونسون "كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة".

وقال إن الأطباء ناقشوا وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

المصدر: رويترز

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