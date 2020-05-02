رئيس وزراء بريطانيا يطلق اسم طبيبين أنقذا حياته على مولوده الجديد

أطلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اسم طبيبين أنقذا حياته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، على مولوده الجديد.

ونشرت خطيبة جونسون، كاري سيموندز، على حسابها في موقع "إنستغرام"، اليوم السبت، صورة لابنهما، وقالت: "أعرفكم ويلفريد لوري نيكولاس جونسون، المولود يوم 29 أبريل 2020 في الساعة التاسعة صباحا".

وأوضحت سيموندز: "اسم ويلفريد بشرف جد بوريس، اسم لوري بشرف جدي، واسم نيكولاس بشرف الطبيبين نيك برايس ونيك هارت، اللذين أنقذا في الشهر الماضي حياة بوريس".

وردا على هذه الخطوة، قال كل من برايس وهارت إنهما فخوران بهذه اللفتة على هذه الطريقة، وأضافا: "نعرب عن تهانينا الحارة لرئيس الوزراء وكاري سيموندز على ولادة ابنهما الجميل ويلفريد، نتمنى للعائلة الجديدة كل الصحة والسعادة".

ونقل جونسون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته السابقة، إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 أبريل إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COCID-19"، وقضى هناك أسبوعا بما في ذلك عدة أيام في غرفة العناية المركزة، ليعود يوم 27 أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.

المصدر: RT + وكالات