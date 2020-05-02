طهران: لن نسمح لطائرات هليكوبتر أمريكية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية

هدد قائد القوات البحرية في فيلق الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري بأن بلاده لن تسمح لطائرات الهليكوبتر الأمريكية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية في مياه الخليج.

وقال تانغسيري، في حديث نقلته اليوم وكالة "نادي الصحفيين الشباب": "لن نتغاضى عن قيام الأمريكيين بفحص سفن الصيد الإيرانية، وعن قيام المروحيات الأمريكية بالتحليق فوق منصاتنا النفطية في المنطقة".

وأضاف الضابط الإيراني، أن "الخليج الفارسي يعتبر دار إيران، وأن طهران لا تسعى لإثارة (النزاع) هناك".

وبحسب تانغسيري، فإنه "مع رحيل الأمريكيين، ستتحرر المنطقة من المشاكل، وسيحل الأمن في منطقة الخليج".

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وقد أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، في 15 أبريل، بأن زوارق عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، نفذت مناورات خطيرة بالقرب من عدة سفن حربية أمريكية في مياه الخليج.

بعد ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر تعليمات للبحرية بتدمير أي زوارق إيرانية من شأنها أن تعرقل حركة السفن الأمريكية في البحر.

المصدر: تاس