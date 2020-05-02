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بيل غيتس: اختبارات كورونا في الولايات المتحدة لا تكشف حقيقة ما يجري هناك

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بيل غيتس: اختبارات كورونا في الولايات المتحدة لا تكشف حقيقة ما يجري هناك
Reuters JASON LEE
بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت
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اعتبر مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، أن النظام الصحي الأمريكي ينتج أرقام اختبارات زائفة لكورونا، ورأى أن النظام الصحي في بلاده فشل في تحديد أولويات يمكنها إعطاء صورة حول حقيقة ما يجري.

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وأضاف بيل غيتس في حديث تلفزيوني، الجمعة، أن "آلية إجراء الفحوصات في الولايات المتحدة لا تحظى بأولوية كافية، لافتا أن من يخضعون للاختبارات ينبغي عليهم الانتظار 3 أيام للحصول على نتائجها، ما يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابهم".

ولفت إلى أن دولا في قارة آسيا تعطي الاختبارات أولوية، مشيرا إلى أن نظام إجراء الاختبارات وتتبع حالات الإصابة في هذه الدول أفضل منه في الولايات المتحدة.

وتوقع بيل غيتس أن يكون هناك حالات وفاة لفيروس كورونا في فصلي الصيف والخريف.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة، إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.


المصدر: CNN

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