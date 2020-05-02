بريطانيا تسجل تراجعا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، انخفاضا ملموسا في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد مع رصد 621 حالة جديدة.

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وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 621 حالة ووصل إلى نقطة 28131.

وعلى الرغم من أن أرقام الوفيات لا تزال مرتفعة، إلا أن حصيلة اليوم تمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع الإحصائيات الـ3 السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 28 أبريل 586 حالة، وفي 29 أبريل 765، وفي 30 أبريل 674، وفي 1 مايو 739.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الخميس أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

المصدر: وكالات