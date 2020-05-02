السعودية: لن يتم رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة إلا بعد التأكد من توافر الضمانات الكافية

أكدت السلطات السعودية استمرار سريان القرار بوقف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد المملكة، مشددة على أن رفع هذا الإجراء لن يتم إلا بعد التأكد من توافر الضمانات الكافية لحماية الناس.

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وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتا على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا العالمي "جاء حرصا على حياة الناس وسلامتهم من أي ضرر أو أذى قد يتعرضون له جراء الاختلاط".

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ: "نحن حريصون كل الحرص على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ونرجو أن يكون ذلك قريبا بعد زوال حدة انتشار الوباء".

وأضاف آل الشيخ: "هذا الأمر يخضع تماما لتوجيهات المقام السامي الكريم، ولرأي هيئة كبار العلماء، ولتقييم الجهات الصحية ذات الاختصاص، فيما يتعلق بالتأكد من توفر الاشتراطات الكاملة والإجراءات الاحترازية التامة لضمان سلامة البشر".

وأوضح أن "رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد هو محل اهتمام كبير من أولي الأمر ومن اللجان المعنية بإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا إن "الجهات الصحية والعلماء والأطباء أصحاب الاختصاص، يعملون ليل نهار لتقييم الوضع، والتأكد تماما من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لصون حياة الناس".

وسبق أن تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أخبارا وصفتها وزارة الشؤون الإسلامية بـ"غير الدقيقة" عن قرب رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد "دون أن تستند إلى معلومات صحيحة من مصدرها الرسمي".

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 17 مارس الماضي، وقف صلاة الجمعة والجماعة في كل مساجد المملكة والاكتفاء برفع الأذان على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: واس + وكالات