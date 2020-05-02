السلطات الإيرانية: سنواجه حتما موجة ثانية وثالثة من جائحة كورونا

حذرت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، من أن البلاد ستواجه موجتين جديدتين على الأقل من جائحة فيروس كورونا المستجد في المستقبل.

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وقال نائب وزير الصحة ومدير هيئة رقابة إنتاج الأدوية والأغذية الإيراني، محمد رضا شانه ساز، في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول احتمال مواجهة إيران موجتين ثانية وثالثة للجائحة: "لا شك في حدوث ذلك. هذا الأمر سيحصل حتميا".

وأضاف شانه ساز، حسبما نقلته وكالة "إسنا": "وزارة الصحة تشعر بقلق بالغ من الأوضاع في أشهر الخريف (من 22 سبتمبر إلى 20 ديسمبر حسب التقويم الإيراني)، لأن هذه الايام قد تشهد موجات جديدة للجائحة".

وشدد المسؤول الصحي مع ذلك على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قللت احتمال ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس من 20 أبريل إلى 20 يونيو.

وكانت إيران تعتبر من إحدى أكبر بؤر جائحة فيروس كورونا في العالم، لكن البيانات الرسمية الصادرة خلال الأسابيع الماضية تشير إلى تراجع ملموس للمرض في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي للإصابات الجديدة حاليا نحو 1000 حالة.

وبدأت إيران منذ 11 أبريل خطوات تدريجية نحو رفع إجراءات العزل الصحي العام والقيود على تنقلات السكات وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، وتعتبر إيران في الوقت الراهن الدولة الـ9 في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس بـ96448 حالة، وكذلك الـ9 من حيث حصيلة المتوفين جراء المرض بـ6156 حالة.

المصدر: إسنا + وكالات