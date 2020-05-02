 
مباشر

وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة سيكون بمثابة هزة أرضية
Reuters
بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsga

قال وزير إسرائيلي، إنه إذا قررت محكمة العدل العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة "هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية".

إقرأ المزيد
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون التناوب بين نتنياهو وغانتس
المصادقة بالقراءة الأولى على قانون التناوب بين نتنياهو وغانتس

ولفت وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، إلى أن قرارا كهذا يعني إلغاء نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن على المحكمة العليا أن تحترم قوانين الكنيست. 

وأوضح الوزير الإسرائيلي، في حديث إذاعي، أن الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"أزرق أبيض" ليس كاملا وإنما هو أمر يحتمه الواقع ونتاج ثانوي لثلاث جولات انتخابية ورغبة معظم الشعب في عدم الذهاب إلى جولة رابعة.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة العدل الإسرائيلية العليا تعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع نتانياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"كاحول لافان".

 

المصدر: مكان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا