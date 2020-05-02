سفير باكستان يشكر روسيا على مساعدتها مواطنين باكستانيين

أكد السفير الباكستاني لدى موسكو، غازي خليل الله، أن بلاده تشكر الجانب الروسي على المساعدة التي قدمتها لمواطنين باكستانيين كانوا في روسيا خلال جائحة COVID-19.

وقال السفير في هذا الصدد: "أود أن أشير إلى أن الحكومة الروسية قدمت كل المساعدة الممكنة لجاليتنا، وللطلاب الباكستانيين المقيمين في روسيا، بما في ذلك من خلال منح التأشيرات والسماح للطلاب بمواصلة العيش في سكن الطلبة".

وأشار السفير إلى أن البعثة الدبلوماسية الباكستانية في موسكو، "على اتصال وثيق" مع السلطات الروسية بهدف تلبية "احتياجات ممثلي الجالية الباكستانية وتلبية طلباتهم في حالة ظهور الحاجة إلى المساعدة".

المصدر: نوفوستي