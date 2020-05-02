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ميركل: لقاحات كورنا التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويرها ستوزع في جميع أنحاء العالم

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ميركل: لقاحات كورنا التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويرها ستوزع في جميع أنحاء العالم
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويرها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم.

وقالت ميركل في بيان، اليوم السبت، نشر على موقع الحكومة الرسمي، إن الأمر يتعلق "بكيفية تطوير اللقاحات والأدوية وخيارات التشخيص الجيدة لجميع الناس حول العالم"، مشيرة إلى أن ألمانيا "تتحمل هذه المسؤولية"​​​.

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وأوضحت أن حوالي ثمانية مليارات يورو لا تزال غير كافية لتطوير اللقاح، مشددة على أن ألمانيا "ستقدم مساهمة مالية كبيرة" في هذا العمل.

ورحبت المستشارة بمشاركة المؤسسات الخاصة، ومصنعي اللقاحات والأدوية، والتحالفات الأساسية مثل، تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إلى جانب المشاركات الحكومية، في هذا النشاط.

وأضافت ميركل أن ألمانيا تعتزم أيضا "العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورا رئيسيا في هذا الأمر".

هذا ودعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وقادة آخرون في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إلى جمع أموال بقيمة 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات 

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