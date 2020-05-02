الإصابات بكورونا في إفريقيا تتجاوز الـ40 ألفا ودولة وحيدة لا تزال خالية من الوباء

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا اليوم السبت عتبة الـ40 ألف حالة، وانتشر الوباء في 53 من دول القارة الـ54.

وحسب بيانات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، سجلت في القارة حتى الآن 40746 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 1689 شخصا على الأقل إثر إصابتهم بالعدوى.

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وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إفريقيا 13383 شخصا.

ويتصدر شمال إفريقيا قائمة المناطق الأكثر تضررا بكورونا في القارة السمراء، وسجلت هناك 15.7 ألف من تلك الإصابات، وتليها غرب إفريقيا بـ10.9 ألف إصابة.

تعود أكثر من نصف مجموع إصابات كورونا المسجلة في إفريقيا إلى أربع دول ذات نظام رعاية صحية متطور، وهي جمهورية جنوب إفريقيا والمغرب ومصر والجزائر، وسط مخاوف متزايدة من خطر انتشار الفيروس في بلدان إفريقية فقيرة لا تستطيع الكشف عن حجم تفشي الوباء في أراضيها.

ولا تزال مملكة ليسوتو الصغيرة، المحاطة بأراضي جمهورية جنوب إفريقيا من كل الجهات، الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تعلن حتى الآن عن تسجيل إصابات بالفيروس التاجي في أراضيها.

المصدر: RT