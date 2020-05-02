الحرس الثوري ينفي مقتل قائد القوات الجوية في ريف حمص الشرقي

نفت مصادر في الحرس الثوري الإيراني الأنباء المتداولة حول "مقتل علي حاجي زادة"، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، في غارة إسرائيلية على ريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر مطلع في الحرس الثوري، النفي القاطع للنبأ الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل المسؤول العسكري الإيراني الكبير، مؤكدا أن حاجي زادة بصحة تامة.

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وتناقلت وسائل إعلام ونشطاء أنباء عن وقوع غارة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحزب الله اللبناني في ريف حمص الشرقي بسوريا، أمس الجمعة، وأسفرت عن ضحايا، منهم ضباط إيرانيون كانوا يزورن معسكرا للتدريب في تلك المنطقة.

إلا أن وسائل الإعلام السورية الرسمية قالت إن انفجارا ضخما وقع في مستودع ذخيرة للأسلحة تابع للجيش السوري، جراء خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر، وأدى الانفجار إلى خسائر مادية وبشرية جراء تناثر الشظايا خارج الموقع العسكري وإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة.

المصدر: RT