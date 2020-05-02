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أول ظهور لرئيس مجلس الشورى الإيراني بعد إصابته بكورونا (صور)

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أول ظهور لرئيس مجلس الشورى الإيراني بعد إصابته بكورونا (صور)
AFP
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني- أرشيف
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حضر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، في أول حضور رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا.

واجتمع لاريجاني اليوم مع الرئيس حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، لمناقشة آخر التطورات القائمة.

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المتحدث باسم البرلمان الإيراني يكشف الحالة الصحية للاريجاني

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قد أعلن مؤخرا أن آخر فحص كورونا أجراه رئيس البرلمان علي لاريجاني أظهر نتيجة سلبية (أي أنه لم يعد مصابا)، وتعافيه من الفيروس.

يذكر أن لاريجاني أصيب بفيروس كورونا في الثاني من أبريل الماضي وخضع للحجر الصحي في منزله.

أول ظهور لرئيس مجلس الشورى الإيراني بعد إصابته بكورونا (صور)
أول ظهور لرئيس مجلس الشورى الإيراني بعد إصابته بكورونا (صور)
أول ظهور لرئيس مجلس الشورى الإيراني بعد إصابته بكورونا (صور)

المصدر: RT

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