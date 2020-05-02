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رئيس كازاخستان يقيل رئيسة مجلس الشيوخ داريجا نور سلطان نزاربايف

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رئيس كازاخستان يقيل رئيسة مجلس الشيوخ داريجا نور سلطان نزاربايف
Reuters
داريجا نزارباييف الابنة الكبرى للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
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أعلن المكتب الرئاسي في كازاخستان أن الرئيس قاسم جومارت توكايف، أنهى مهام داريجا نزاربايف، الابنة الكبرى للرئيس السابق نور سلطان نزاربايف، من منصب رئيسة مجلس الشيوخ.

ولم يذكر المكتب الرئاسي سبب الإقالة.

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ووفقا لدستور كازاخستان، يعد منصب رئيس مجلس الشيوخ المنصب الثاني في الدولة بعد الرئاسة، وهو أول من يحق له تولي الرئاسة في حال استقالة الرئيس أو عزله أو وفاته.

داريجا نازاربايف هي الابنة الكبرى لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، الذي استقال من منصبه كرئيس للدولة في مارس 2019 لكبر سنه.

وأصبحت داريجا عضوا في مجلس الشيوخ منذ سبتمبر 2016، وانتخبت رئيسة للمجلس في مارس 2019، وذلك بعد تنصيب رئيسه السابق قاسم جومارت توكايف رئيسا جديدا للدولة خلفا لنور سلطان نازاربايف.

المصدر: نوفوستي

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