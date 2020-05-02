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ترامب يغادر البيت الأبيض لأول مرة بعد العزل

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ترامب يغادر البيت الأبيض لأول مرة بعد العزل
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض ويتوجه إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند- 02/05/2020
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توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند يوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض، إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضا في عطلة نهاية الأسبوع إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.

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وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترامب البيت الأبيض منذ 28 مارس، عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأمريكية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.

المصدر: وكالات 

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