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ترامب: سأتعامل مع الدين الوطني إذا أعيد انتخابي

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ترامب: سأتعامل مع الدين الوطني إذا أعيد انتخابي
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعامل مع مسألة الدين الوطني الآخذ في التضخم، في حال أعيد انتخابه في شهر نوفمبر القادم.

ولم يقدم دونالد ترامب خلال مقابلة اليوم الجمعة، تفاصيل بشأن كيفية فعل ذلك.

وعندما سئل عما إذا كن لديه خطة لخفض الديون، قال ترامب للإذاعي المحافظ دان بونجينو: "لدي.. لدي.. يزعجني ذلك أيضا، لكننا سنتخلص منه".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقترض أموالا بآجال طويلة بفائدة صفرية.

وصرح "نحن نستثمر.. نستبدل الدين بدين طويل الأجل حقا وبفائدة صفر.. إنه شيء جميل".

المصدر: رويترز

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