 
مباشر

فرنسا تسجل تراجعا كبيرا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا

أخبار العالم

فرنسا تسجل تراجعا كبيرا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا
AFP JOEL SAGET
قوس النصر في باريس وشوارع خالية من الناس بسبب انتشار فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsam

سجلت فرنسا تراجعا كبيرا في معدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 218 حالة.

إقرأ المزيد
ماكرون يؤكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها بعد رفع إجراءات العزل في 11 مايو
ماكرون يؤكد أن الحياة لن تعود لطبيعتها بعد رفع إجراءات العزل في 11 مايو

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت بواقع 218 حالة وبلغت نقطة 24594، بينهم 15369 في المستشفيات و9225 دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289.

كما أفاد سلمون بتسجيل 604 إصابات جديدة بالعدوى في فرنسا خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 130185 حالة.

ولفت مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 26283 إلى 25887 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 4019 إلى 3878، في تراجع مستمر منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا