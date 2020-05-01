تركيا تسجل انخفاضا جديدا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا وسط ارتفاع كبير لحالات الشفاء

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الجمعة، تسجيل انخفاض جديد في معدل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي وسط ارتفاع كبير لحالات الشفاء.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الجمعة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2188 ليصل إلى مستوى 122392 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض ملموس جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 أبريل 2131 حالة، وفي 28 أبريل 2392، وفي 29 أبريل 2936، وفي 30 أبريل 2615.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3258 شخصا بعد رصد 84 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وشهد هذا المؤشر تراجعا نسبيا حيث سجلت في البلاد يوم 27 أبريل 95 وفاة، وفي 28 أبريل 92، وفي 29 أبريل 89، وفي 30 أبريل 93.

Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/Id5p85tJSe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020

وأفاد وزير الصحة التركي مع ذلك بأن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 53808 أشخاص بعد تسجيل 4922 حالة شفاء جديدة.

وشدد في هذا السياق على أن عدد حالات الشفاء يتفوق على حصيلة المصابين الجدد خلال الساعات الت24 الماضي بـ2.25 مرة.

وأشار قوجة إلى أن العدد العام للمتعافين يقترب من نسبة 45% من الحصيلة الإجماليات للإصابات المسجلة.

وسبق أن أعلن قوجة أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

المصدر: RT