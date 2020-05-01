ناسا: قريبون من الاتفاق مع الروس حول اقتناء مكان على متن "سويوز"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قرب توصلها لاتفاق مع الجانب الروسي حول شراء مكان على متن مركبة "سويوز" الروسية المخطط لإطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر المقبل.

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وقال مدير "ناسا"، جيم برايدنستاين، اليوم الجمعة، خلال موجز صحفي عقد بمناسبة الرحلة المخطط لها لمركبة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX إلى المحطة الفضائية الدولية: "أعلم أن ممثلينا يخوضون محادثات حول إطلاق مركبة "سيويوز" القادم المخطط له في أكتوبر".

وتابع: "نحن نعمل على إنجاز ذلك وأصبحنا قريبين جدا من بلورة اتفاق. أظن أنه سيتم توقيعه خلال الأيام القريبة، وهذا بالطبع أمر إيجابي جدا، فنحن نريد لاتصالاتنا فيما يتعلق باستطلاع الفضاء أن تبقى متينة، وأن يأتي يوم سيستطيع فيه رواد الفضاء الروس استخدام المركبات الأمريكية، أما زملاؤهم الأمريكيون فيستخدمون المركبات الروسية".

وأوضح برايدنستاين، في بيان أصدرته "ناسا" لاحقا، أن وكالته تخوض محادثات مع نظيرتها الروسية "روس كوسموس" حول شراء مكان إضافي واحد على متن "سويوز"، وذلك من أجل "تأمين عمل المحطة الفضائية الدولية بفضل استمرارية وجود الأمريكيين على متنها حتى ضمان إمكانية الرحلات المنتظمة" إلى المحطة على من المركبات الأمريكية.

يذكر أن مركبات الفضاء الروسية منذ إنهاء برنامج Space Shuttle الفضائي الأمريكي، في العام 2011، لا تزال تنقل الطواقم الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقامت الولايات المتحدة بتطوير نوعين جديدين من المركبات الفضائية المأهولة، هما Crew Dragon (لشركة SpaceX) وStarliner (لشركة Boeing).

المصدر: تاس + نوفوستي