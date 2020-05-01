اليونان: لا وفيات بكورونا منذ الخميس

أعلنت وزارة الصحة في اليونان، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأفادت الوزارة، في بيان، بأن عدد المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بلغ 2612 عبر البلاد، بعد تسجيل 21 حالة جديدة خلال الفترة نفسها.

وأضاف البيان أن 36 مريضا تم توصيلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي في وحدات العناية المركزة، فيما نقل 75 آخرون من هذه الوحدات إلى غرف عادية في المستشفيات نظرا لتحسن حالاتهم الصحية.

المصدر: نوفوستي