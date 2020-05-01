في انتظار عواقب اقتصادية وخيمة.. كرواتيا تسجل ارتفاعا في حصيلة الوفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد بلغت 75، بتسجيل ست حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المركز الوطني للدفاع المدني في كرواتيا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 2085 حالة، وقد تماثل 1421 من هؤلاء المرضى للشفاء.

وسبق أن صرح رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش بأن الحكومة تتوقع انخفاضا بمقدار 9.4% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بسبب كورونا، وكشف عن خطة إصلاحات جديدة تهدف إلى تقليص الأضرار الاقتصادية جراء الجائحة قدر الإمكان.

المصدر: نوفوستي