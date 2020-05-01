الوفيات بسبب كورونا في هولندا وبلجيكا تتجاوز الـ12 ألف حالة

شهدت أعداد الوفيات في بلجيكا وهولندا بسبب كورونا، ارتفاعا طفيفا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات في البلدين 7703 و4893 حالة وفاة على التوالي.

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا، إلى "وفاة 98 شخص بفيروس كورونا المستجد، مسجلا زيادة بسيطة مقارنة بيوم أمس الخميس، والذي سجل خلاله وفاة 84 شخص، ليصل العدد الكلي للوفيات في البلاد حتى الآن إلى 4893".

وأكد المعهد، تراجع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سجلت 475 إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات 39791 إصابة.

واستقرت أعداد دخول المرضى إلى المستشفيات لليوم الثاني على التوالي، إذ وثق دخول 85 مريضا خلال الساعات الماضية بسبب الإصابة بمضاعفات صحية من الفيروس.

أما في بلجيكا، فإن أعداد الوفيات والإصابات تسجل تراجعا تدريجيا مقارنة بالأسبوع الماضي وبالتزامن مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات عالميا.

وبحسب الهيئة الاتحادية للصحة العامة، "توفي حتى الآن 7703 شخص بسبب الوباء، بزيادة 130 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مشيرة إلى أن "معظم الوفيات الجديدة سجلت في دور رعاية المسنين بـ83 حالة وفاة".

وأفادت السلطات الصحية بانخفاض أعداد المصابين والمرضى في المستشفيات في البلاد مقارنة بالأسبوع المنصرم، فقد أصيب 513 شخص بالفيروس منذ يوم أمس الخميس، لترتفع حالات الإصابات بالفيروس حتى اليوم إلى 49032 إصابة.

وأضافت: "شفي 316 مريضا من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للأشخاص اللذين تم شفاؤهم إلى 11892 شخص".

المصدر: "سبوتنيك"