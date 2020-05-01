أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا في مدينة نيويورك.. وعمدتها: معركة لا تزال تنتظرنا

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأميركية اليوم الجمعة عن تسجيل أكثر من 200 وفاة و2.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال اليوم الماضي.

وصرح عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، أن المدينة فقدت أمس 202 من أبنائها بسبب كورونا، كما سجلت السلطات الصحية 2637 إصابة جديدة بالوباء.

وأشار عمدة نيويورك إلى تراجع معدلات كورونا في المدينة، بما في ذلك عدد المرضى في العناية المركزة، محذرا في الوقت نفسه من أن إحصاءات الوفيات والإصابات الجديدة الأخيرة تؤكد أن "معركة لا تزال تنتظر" المدينة في الفترة القادمة، وتابع: "لا يمكن أن نستسلم الآن".

وشدد دي بلاسيو على أن خطر كورونا لا يزال قائما، وقد تعاود أرقام الفيروس الارتفاع في المدينة في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، قائلا: "عندما تفتح الباب قليلا أمام الفيروس فإنه يزداد قوة، لكننا لن نسمح بذلك".

وحسب إحصاءات يوم أمس، سجلت في مدينة نيويورك 162212 إصابة مؤكدة بكورونا، وتلقى أكثر من 41 ألف مصاب العلاج في مستشفيات المدينة من الفيروس.

وسجلت السلطات الصحية 12571 وفاة مؤكدة جراء كورونا، بالإضافة إلى 5259 وفاة يفترض أنها ناجمة عن الوباء.

المصدر: RT + وكالات