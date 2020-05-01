 
مباشر

الصين.. الحكم على صحفي بالسجن 15 عاما بتهمة تحقير الحزب الحاكم

أخبار العالم

الصين.. الحكم على صحفي بالسجن 15 عاما بتهمة تحقير الحزب الحاكم
republicworld.com
الصحفي الصيني تشين جي رين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ns5t

أدين  صحافي صيني بتهمة تحقير الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة، بالسجن 15 عاما، وفق ما أعلنت محكمة مقاطعة غويانغ بإقليم هونان وسط الصين.

وقالت المحكمة في بيان إن الحكم صدر يوم أمس الخميس على المدون تشين جي رين الذي كان يعمل في "صحيفة الشعب" الرسمية في الماضي.

وتم اعتقال تشين في 2018 بعد وقت قصير من نشر مقالات عبر موقعه الإلكتروني يتهم المسؤولين المحليين بالفساد.

ولفتت المحكمة في بيانها إلى أن الصحفي استخدم شبكة المعلومات لنشر معلومات كاذبة أو سلبية، مشيرة إلى أنها وجدت تشين مذنبا في المبالغة في "بعض الحوادث الجماعية" ، ومهاجمة وتشويه الحزب الشيوعي والحكومة، والأجهزة القضائية وموظفيها، والتحريض على المشاكل.

دعت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية (CHRD) إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن تشين وأفراد عائلته وشركائه، الذين حوكموا بسبب ممارسة تشن لحقه في حرية التعبير.

وكان تشين أقيل بوقت سابق من عدد من الصحف الحكومية بما في ذلك Southern Weekend و China Youth Daily و Beijing Daily و People’s Daily قبل أن يتحول لنشر التعليقات على الإنترنت وتحقيقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: republicworld

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا