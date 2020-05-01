استطلاع رأي: البريطانيون متخوفون من مغادرة منازلهم حتى بعد تخفيف قيود كورونا

أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الجمعة أن الكثير من البريطانيين يخشون مغادرة منازلهم، حتى لو قررت الحكومة رفع إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في غضون شهر.

وحسب استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة Ipsos Mori، فإن 60% من البريطانيين سيكونون غير مرتاحين للعودة إلى المطاعم والحانات واستخدام وسائل النقل العام أو الذهاب إلى تجمع كبير، مثل حدث رياضي.

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ويبقى أكثر من 40% مترددين في الذهاب إلى المتاجر أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة، فيما سيشعر أكثر من 30% بالقلق من الذهاب إلى العمل أو مقابلة الأصدقاء.

وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى من البريطانيين امتثلوا للحجر الصحي ليس انصياعا لأمر من قبل الحكومة، ولكن لأنهم يريدون تفادي الإصابة بالفيروس أو نشره.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء، مضيفا أن حكومته ستضع خطة شاملة في الأسبوع المقبل لسبل البدء في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، بعد إجراءات العزل العام التي فرضت في 23 ماس الماضي لمكافحة فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة كورونا في بريطانيا حتى اليوم 26771 وفاة وأكثر من 170 ألف إصابة.

المصدر: "رويترز"