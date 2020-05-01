أكثر من 233 ألف حالة وفاة في العالم جراء كورونا والإصابات تتجاوز 3.25 مليون إصابة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار فيروس كورونا في العالم، بأن الحصيلة العالمية للإصابات تجاوزت 3.25 مليون، في حين بلغت حصيلة الوفيات 233405 أشخاص.

وأوضحت الجامعة أن الجائحة التي شملت 187 دولة، أسفرت عن إصابة 3257520 شخصا، ووفاة 233405 أشخاص، فيما تماثل للشفاء 1014809 أشخاص.

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وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس:

1069826 الولايات المتحدة

213435 إسبانيا

205463 إيطاليا

167299 فرنسا

163009 ألمانيا

كما شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا:

63019 الولايات المتحدة

27967 إيطاليا

26771 بريطانيا

24543 إسبانيا

24376 فرنسا

18069 ولاية نيويورك الأمريكية

أما أكثر الدول التي سجلت تعافيا للاشخاص المصابين بالفيروس:

153947 الولايات المتحدة

123500 ألمانيا

112050 إسبانيا

ويواجه العالم، منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

المصدر: جامعة جونز هوبكينز