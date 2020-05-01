سفارة روسيا تدعو واشنطن إلى التخلي عن محاولاتها تزييف تاريخ الانتصار في الحرب العالمية الثانية

دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، واشنطن إلى التخلي عن برامج تزييف التاريخ الهادفة إلى إعادة كتابة تاريخ الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وجاءت هذه الدعوة بعد نشر الولايات المتحد برنامج مسابقة بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، التي تنظمها البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المجر (هنغاريا)، وبحسب النص الذي نشرته السفارة الأمريكية يتعين على المتسابقين التركيز على قصص أشخاص معينين والاستشهاد بروايات حول "الأعمال الإنسانية، والمقاومة، وكذلك القسوة والتعاون في خضم المحرقة والحرب العالمية الثانية"، وتحت ما وصفته الوثيقة بـ"طغيان الاتحاد السوفيتي" في تلك الحرب.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة تحاول لعب ورقة إعادة كتابة التاريخ لصالحها، بهدف التقليل من دور الجيش الأحمر السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة من محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية بهدف التقليل من الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفيتي آنذاك والتضحيات التي قدمها.

المصدر: نوفوستي