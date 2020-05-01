الأطباء العسكريون الروس شاركوا في علاج ثلثي المصابين بكورونا في مستشفى برغامو الميداني
Reuters Flavio Lo Scalzo
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ساعد الأطباء العسكريون الروس زملائهم الإيطاليين في علاج ثلثي المرضى في مستشفى بيرغامو الميداني، من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال كبير الأطباء الروس في البعثة الطبية التي أرسلتها موسكو إلى إيطاليا في بداية مارس الماضي، ألكسندر يومانوف، إن "93 مصابا بفيروس كورونا تم إدخالهم إلى المستشفى الميداني في مدينة بيرغامو. وقد شفي 62 مريضا تماما وغادروا المستشفى.
ويضم الفريق الطبي الروسي في بيرغامو، أطباء مختصين في التخدير وإخصائيين في مجال الأوبئة، وممرضين، بالإضافة إلى مترجمين، للمساعدة في التواصل مع المرضى والزملاء الإيطاليين.
المصدر: انترفاكس