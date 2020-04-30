ترامب قد يعيد فلين مستشار الأمن القومي السابق إلى إدارته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيدرس إعادة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق إلى إدارته.

وكان فلين شخصية رئيسية في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة عام 2016.

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وقال ترامب للصحفيين "بالتأكيد سأنظر في ذلك.. أعتقد أنه شخص جيد".

وأقر فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب الرئاسة.

وفلين هو أول عضو بإدارة ترامب يقر بالذنب، في جريمة حقق فيها المدعي الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم محاولات روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واحتمال تواطؤ مساعدين لترامب في ذلك.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف فلين أمام محكمة في واشنطن بأنه كذب عندما سأله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محادثاته مع سفير روسيا بواشنطن آنذاك سيرغي كيسلياك، قبل أسابيع من تولي ترامب السلطة.

وينفي الرئيس الأمريكي معرفته بأي شيء عن اتصالات مسؤولي حملته الانتخابية مع الروس، كما تنفي روسيا اتهامها بالتدخل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.

المصدر: وكالات