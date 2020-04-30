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بينس يبدأ بارتداء كمامة طبية بعد انتقادات

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بينس يبدأ بارتداء كمامة طبية بعد انتقادات
Reuters CHRIS BERGIN
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بدأ بارتداء كمامة طبية بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم تقيده بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر بينس خلال زيارته لإحدى المنشآت الصناعية لشركة "جنرال موتورز" مرتديا الكمامة أثناء التواصل مع العاملين.

وكانت وسائل الإعلام قد انتقدت بينس بسبب عدم استخدامه وسائل الحماية الشخصية، حيث تجاهل نائب الرئيس التوصيات بارتداء الكمامة أثناء زيارته لمستشفى في ولاية مينيسوتا الأسبوع الماضي.

وفسر بينس عدم ارتدائه الكمامة بأنه ليس مصابا بفيروس كورونا، فيما أوصت مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض غطاء الوجه بكمامة طبية أثناء الاختلاط الاجتماعي.

المصدر: تاس

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