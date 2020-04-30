إسرائيل.. انخفاض جديد للحصيلة اليومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للمصابين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى مساء اليوم الخميس 15946 شخصا، وإجمالي الوفيات 222 شخصا.

إقرأ المزيد

وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل أمس الأربعاء 88 شخصا.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين في الوقت الحالي يبلغ 7163 شخصا.

وانخفض عدد المصابين من الذين حالتهم حرجة إلى 105 أشخاص، يحتاج 82 منهم إلى التنفس الاصطناعي.

وخلال اليوم الأخير تعافى من فيروس كورونا 149 شخصا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8561 شخصا.

المصدر: نوفوستي