بيلوسي: حكومات الولايات والحكومات المحلية قد تحتاج تريليون دولار بسبب كورونا

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن حكومات الولايات والحكومات المحلية قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يخطط للعودة للانعقاد في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يتغير وأن النواب "تحت رحمة الفيروس".

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع المقبل بعد عطلة مطولة.

وأفادت بيلوسي بأن التمويل سيكون محور حزمة التشريعات التالية التي سيصيغها الديمقراطيون لمواجهة كورونا.

وهذه أول مرة تذكر فيها بيلوسي علانية مبلغا كبيرا كهذا عند الحديث عن تغطية تكاليف مكافحة الوباء على مستوى الولايات والمستوى المحلي.

جدير بالذكر أن حكام الولايات طلبوا 500 مليار دولار للمساعدة في تغطية نفقات الصحة العامة وإيرادات الضرائب المفقودة ومساعدة المواطنين على العودة إلى أعمالهم.

المصدر: رويترز