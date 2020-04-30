المبعوث الأمريكي يريد أن تضغط تركيا على المتشددين في إدلب بسوريا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، إنه يأمل في أن تواصل تركيا الضغط على "الجماعات المتشددة، بما في ذلك جماعة هيئة تحرير الشام"، في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف جيفري خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته مؤسسة المجلس الأطلسي: "نأمل أن نرى الأتراك يواصلون فرض ضغوط على المنظمات الإرهابية هناك، وأقواها هيئة تحرير الشام".

وتابع قائلا: "كان هناك بعض من تبادل إطلاق النار، هناك بعض الضغوط المفروضة عليهم. نأمل أن نرى استمرارا لذلك".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها تدرس كل الخيارات لدعم تركيا في سوريا عبر منصة حلف الناتو.

وقال جيفري، في تصريحات صحفية سابقة، إن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

واستبعد جيفري مع ذلك إشراك الولايات المتحدة قوات برية لمساعدة تركيا في إدلب، وذكر أن بلاده تدرس ما يمكنها فعله من الجو.

المصدر: رويترز