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إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 10 آلاف حالة

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إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 10 آلاف حالة
Reuters
إندونيسيا تعلن تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 10 آلاف حالة
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أعلنت إندونيسيا اليوم الخميس، تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 10 آلاف حالة.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة، إنه سلطات البلاد سجلت 347 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10118 حالة.

وأضاف يوريانتو أنه تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، مما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 792، بينما تعافى 1522 شخصا.

وأجرت السلطات في إندونيسيا أكثر من 72300 اختبار للكشف عن الفيروس.

المصدر: رويترز

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