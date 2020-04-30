المصادقة بالقراءة الأولى على قانون التناوب بين نتنياهو وغانتس

صادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، بالقراءة الأولى على تعديل قانوني يسمح بتشكيل حكومة التناوب بين حزبي الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس.

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ويتعلق التعديل الأساسي بإمكانية فرض عقوبات على الحزب الذي يخرق تنفيذ التناوب على منصب رئيس الحكومة. وينص الاتفاق الائتلافي على استمرار نتنياهو بتولي رئاسة الحكومة، وبعد سنة ونصف السنة يتولى غانتس المنصب.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أبلغ محكمة العدل العليا اليوم الخميس، قراره بأنه لا مانع قانونيا رغم الصعوبات من تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

المصدر: RT