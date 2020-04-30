بيسكوف: الملف الأوكراني ليس موضع نقاش في قمة "خماسية" مجلس الأمن

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن ملف أوكرانيا لم يدرج ضمن المواضيع المطروحة للمناقشة في قمة "الخمس الكبرى" لمجلس الأمن الدولي.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "هناك الكثير من المواضيع الساخنة، بل وهناك صيغة خاصة للموضوع الأوكراني تجري من خلالها محاولات التسوية"​​​.

ووفقا لبيسكوف، فإن مسألة إشراك الولايات المتحدة في مباحثات التسوية الأوكرانية في إطار "صيغة نورماندي" غير مطروحة للمناقشة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن كييف لم تنفذ اتفاقيات مينسك حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل على تمهيد الطريق لقمة "رباعية نورماندي" على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية في صيغة "نورماندي" (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) اجتماعا في اليوم الأخير من شهر أبريل لمناقشة عملية التسوية في دونباس، والتي ستُعقد بسبب وباء "كوفيد-19" في صيغة مؤتمر عبر الفيديو.

المصدر: سبوتنيك