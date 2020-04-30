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لوس أنجلوس تقدم اختبارات مجانية لفيروس كورونا

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لوس أنجلوس تقدم اختبارات مجانية لفيروس كورونا
Reuters Lucy Nicholson
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تقدم مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا لجميع السكان، لتصبح أول مدينة رئيسية في الولايات المتحدة تقوم بذلك.

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وقال عمدة المدينة،إريك غارسيتي، في مؤتمر صحفي: "لدينا القدرة على القيام بذلك.. ويجب عدم الانتظار وعدم المخاطرة بإصابة الآخرين".
وأضاف غارسيتي إن "الاختبار أصبح متاحا ليلة الأربعاء، ولا يوجد حد لعدد الاختبارات التي يمكن للسكان إجراؤها".

وقال غارسيتي في المؤتمر الصحفي إن "الاختبار سيكون مفتوحا لسكان المدينة فقط"، ولكن وفقا لبيان صحفي عبر موقع المدينة على الإنترنت، يمكن لجميع سكان مقاطعة لوس أنجلوس الاشتراك في الاختبار المجاني على أن يتم إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعانون من الأعراض، إلا أن غارسيتي شجع حتى المقيمين الذين لا يعانون من الأعراض على إجراء الاختبار.
ولفت غارسيتي إلى أن هناك 34 موقعا للاختبار في جميع أنحاء المدينة ومقاطعة لوس أنجلوس، مع القدرة على اختبار 18000 شخص يوميا.

وكان خبراء الصحة قالوا إن على الدول تكثيف الاختبارات من أجل إعادة فتحها بأمان، وأعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، يوم الثلاثاء الماضي أن الدولة تضع خطة إعادة افتتاح مرحلية.
وقال: "الدولة حاليا في المرحلة الأولى، التي تتضمن البقاء في المنزل والعمل على تسوية منحنى الإصابات. الدولة لا تزال على بعد أسابيع من فتح شركات البيع بالتجزئة والمدارس".

المصدر: CNN

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