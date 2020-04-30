موسكو: نؤيد مبدئيا التسوية في ليبيا عبر حوار شامل وندعم الدعوات إلى هدنة إنسانية

أعربت الخارجية الروسية مجددا عن ترحيبها بالدعوات الدولية إلى إعلان هدنة إنسانية في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق، ومقرها في طرابلس، و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وجاء هذا الموقف في مكالمة هاتفية أجراها نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس مع عبد الهادي الهويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الخميس أن بوغدانوف والحويج تبادلا في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الليبي الآراء بشأن آخر المستجدات الميدانية والسياسية في البلاد.

وتابع بيان الوزارة أن الجانب الروسي "أعرب عن تأييده المبدأي لأن تتم تسوية المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الليبية من قبل الليبيين أنفسهم، عن طريق الحوار الشامل، بمساعدة الأمم المتحدة، وفقا لمقررات مؤتمر برلين الخاص بليبيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، وخاصة بنوده المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأبدى بوغدانوف دعم روسيا للدعوات إلى إعلان هدنة إنسانية في ليبيا بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" برئاسة حفتر، المدعوم من قبل الحكومة المؤقتة أمس عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد خلال شهر رمضان، استجابة لدعوة "الدول الصديقة"، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق للهدنة.

المصدر: RT