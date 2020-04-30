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العراق: عدوانية إسرائيل المدعومة من أمريكا تهدف لتسويف حقوق الفلسطينيين

أخبار العالم

العراق: عدوانية إسرائيل المدعومة من أمريكا تهدف لتسويف حقوق الفلسطينيين
محمد علي الحكيم
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قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، إن "عدوانية إسرائيل المدعومة من أمريكا تهدف لتسويف حقوق الفلسطينيين".

وشارك الحكيم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث الخطوات، والإجراءات التي يمكن القيام بها إزاء تنفيذ "الكيان الإسرائيلي" خطته بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها.

وأكد أن "التحدي الذي تواجهه أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية لا يقل خطورة عن التحدي العالمي المتمثل بفيروس كورونا".

العراق: عدوانية إسرائيل المدعومة من أمريكا تهدف لتسويف حقوق الفلسطينيين

وأضاف أن "تكرار التوجهات العدوانية للكيان الإسرائيلي الغاصب المدعومة من قبل أمريكا تهدف إلى تسويف الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف".

وأشار الحكيم إلى أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة مرهون بإيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

المصدر: RT

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