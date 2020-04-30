مدينة سويدية تغطي أكبر منتزهاتها بفضلات الدجاج لمنع التجمعات في زمن كورونا

قال عمدة مدينة لوند السويدية إن السلطات المحلية ستغطي أكبر منتزهات المدينة بطن من فضلات الدجاج لمنع الناس من زيارة المكان والمشاركة في مهرجان شرب وتخييم يقام في 30 أبريل من كل سنة.

وفي حديثه مع الصحافة السويدية، قال العمدة غوستاف لوندبالد: "أمامنا فرصة لتخصيب تربة المنتزه بالأسمدة، وفي نفس الوقت ستنتج عن العملية روائح كريهة بحيث لن يسمح ذلك للزوار بالجلوس والشرب في المنتزه".

وأضاف: "من الواضح أن الرائحة ستتسرب إلى خارج المنتزه أيضا، فالأمر يتعلق بفضلات الدجاج. لا يمكنني أن أضمن بأن باقي أرجاء المدينة لن تتأثر بالرائحة... لكن الهدف هو إبقاء الزوار خارج منتزه المدينة".

وتشير آخر الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السويد تجاوز الـ20 ألفا، فيما سجلت 2462 حالة وفاة جراء العدوى.

المصدر: standard.co.uk