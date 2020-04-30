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الصين ترد على تصريحات ترامب بخصوص إعادة انتخابه رئيسا

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الصين ترد على تصريحات ترامب بخصوص إعادة انتخابه رئيسا
Reuters
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علقت الصين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  التي أشار فيها إلى "محاولات الصين لكي يخسر الانتخابات الرئاسية القادمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "الانتخابات هي شأن داخلي للولايات المتحدة.. بكين تأمل ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إلى داخلها".

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ترامب لرويترز: الصين ستفعل أي شيء لكي أخسر الانتخابات الرئاسية
ترامب لرويترز: الصين ستفعل أي شيء لكي أخسر الانتخابات الرئاسية

تصريحات الخارجية الصينية هذه تأتي ردا على تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء، قائلا: "ستفعل الصين كل ما في وسعها كي أفقد هذا السباق (الانتخابي)" ، مضيفا أنه يعتقد أن بكين تريد أن يفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالسباق، لتخفيف الضغط الذي مارسه (ترامب) حيال الصين بشأن التجارة وقضايا أخرى.

المصدر: رويترز

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