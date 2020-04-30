إسرائيل.. استمرار تراجع وتيرة كورونا وتمديد صلاحيات استثنائية لأجهزة الأمن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغت حتى صباح اليوم الخميس 15870 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 219.

وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بـ88 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبأربع وفيات منذ مساء أمس.

ولليوم الثاني على التوالي، تشكل حالات الشفاء (8412) أكثر من 50% من مجموع الإصابات في إسرائيل.

ولا يزال 117 مريضا في حالة خطرة، 85 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تباطؤ وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل، حيث اقتصرت حصيلة الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة على العشرات فقط، وقد شرعت الحكومة تدريجيا في تخفيف القيود المفروضة لردع الوباء.

في غضون ذلك، صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست على تمديد التفويض الممنوح لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بمراقبة تحركات المصابين بكورونا بواسطة الهواتف .

ووافقت اللجنة على تمديد هذه الصلاحيات الاستثنائية حتى منتصف ليل الثلاثاء القادم، بعد أن قررت المحكمة العليا أن استخدام وسائل مكافحة الإرهاب بحق المدنيين يتطلب تبني قانون خاص بهذا الشأن.

وحتى الموعد المذكور، تستطيع حكومة بنيامين نتنياهو تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكنيست بغية استمرار العمل بهذه الصلاحيات الاستثنائية، وسط استمرار الجدل الواسع بهذا الشأن داخل المجتمع الإسرائيلي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + يديعوت أحرونوت